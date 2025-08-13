На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Супруги отсудили у российской авиакомпании деньги за то, что их рассадили

Mash: супруги отсудили у авиакомпании S7 30 тысяч рублей за то, что их рассадили
true
true
true
close
Borkin Vadim/Shutterstock/FOTODOM

Супруги отсудили у авиакомпании S7 30 тысяч рублей за то, что перевозчик не дал им возможность лететь рядом друг с другом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По его данным, Елена и Роман купили билеты на рейс из Челябинска в Москву. Поскольку девушка летать боялась, то места были соседними. Однако при посадке выяснилось, что воздушное судно заменили, кресла там стояли иначе, и супругов посадили не вместе.

«Полет прошел неспокойно. Суд встал на их сторону», — отмечается в сообщении.

6 августа канал писал, что сибиряк отсудил у авиакомпании S7 деньги за то, что его пересадили в неудобное кресло. Иван летел из Санкт-Петербурга в Новосибирск и заранее прошел онлайн-регистрацию и выбрал наиболее комфортное место, так как имел проблемы со здоровьем. Уже в аэропорту ему сообщили, что его место изменено, и это не устроило пассажира. Он решил лететь следующим рейсом, а позже подал в суд на перевозчика, чтобы добиться компенсации за возникшие неудобства.

Судья встал на сторону пассажира. Теперь ответчик должен выплатить ему 100 тысяч рублей компенсации и 50 тысяч рублей штрафа за нарушение прав клиента.

Ранее россиянин подал в суд на авиакомпанию после того, как стюард разбудил его во время полета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами