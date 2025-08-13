Супруги отсудили у российской авиакомпании деньги за то, что их рассадили

Mash: супруги отсудили у авиакомпании S7 30 тысяч рублей за то, что их рассадили

Супруги отсудили у авиакомпании S7 30 тысяч рублей за то, что перевозчик не дал им возможность лететь рядом друг с другом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По его данным, Елена и Роман купили билеты на рейс из Челябинска в Москву. Поскольку девушка летать боялась, то места были соседними. Однако при посадке выяснилось, что воздушное судно заменили, кресла там стояли иначе, и супругов посадили не вместе.

«Полет прошел неспокойно. Суд встал на их сторону», — отмечается в сообщении.

6 августа канал писал, что сибиряк отсудил у авиакомпании S7 деньги за то, что его пересадили в неудобное кресло. Иван летел из Санкт-Петербурга в Новосибирск и заранее прошел онлайн-регистрацию и выбрал наиболее комфортное место, так как имел проблемы со здоровьем. Уже в аэропорту ему сообщили, что его место изменено, и это не устроило пассажира. Он решил лететь следующим рейсом, а позже подал в суд на перевозчика, чтобы добиться компенсации за возникшие неудобства.

Судья встал на сторону пассажира. Теперь ответчик должен выплатить ему 100 тысяч рублей компенсации и 50 тысяч рублей штрафа за нарушение прав клиента.

Ранее россиянин подал в суд на авиакомпанию после того, как стюард разбудил его во время полета.