Россиянин отсудил у авиакомпании 100 тысяч за то, что его пересадили в неудобное кресло

Россиянин получит 100 тыс. от авиакомпании S7 за то, что его пересадили в другое место, сообщает Mash Siberia.

По данным Telegram-канала, Иван летел из Санкт-Петербурга в Новосибирск и заранее прошел онлайн-регистрацию и выбрал место, так как имел проблемы со здоровьем. В аэропорту ему сообщили, что его место изменили, и это не устроило пассажира. Он перенес вылет на следующий рейс и вновь забронировал нужное место. Во второй раз проблем не возникло, но Иван все же решил подать иск к авиакомпании и добиться компенсации за возникшие неудобства.

В суде представитель S7 заявил, что Иван не смог бы открыть аварийный выход из-за состояния здоровья, поэтому ему не могли выдать место, на которое он претендовал. При этом в аэропорту регистрацию на рейс выполнял партнер авиакомпании, поэтому в S7 не знали о выбранном месте. Суд встал на сторону пассажира. Теперь ответчик должен выплатить ему 100 тыс. рублей компенсации и 50 тыс. рублей штрафа за нарушение прав клиента.

До этого россиянин подал в суд на авиакомпанию после того, как стюард разбудил его. Во время полета из Нового Уренгоя в Москву мужчина надел беспроводные наушники и заснул, но стюард прервал его сон и потребовал отложить устройства для прослушивания музыки при взлете и посадке. Пассажир подчинился, но счел, что это нарушает его право на защиту от шума двигателей, а затем подал иск с требованием отменить запрет на использование наушников. Однако суд отказал пассажиру в иске, подтвердив право экипажа требовать снятия наушников.

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