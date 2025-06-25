Россиянин подал в суд на авиакомпанию после того, как стюард разбудил его во время полета

Пассажир «Ямала» устроил скандал, когда ему запретили спать в наушниках во время полета, и попытался засудить авиакомпанию. О решении Салехардского городского суда сообщает Ura.ru.

Во время полета из Нового Уренгоя в Москву мужчина надел беспроводные наушники и заснул, но стюард разбудил его и потребовал отложить устройства для прослушивания музыки при взлете и посадке. Пассажир подчинился, но счел, что это нарушает его право на защиту от шума двигателей. Он запросил у экипажа нормативные документы, подтверждающие такое правило, однако не получил четких объяснений и подал иск в суд с требованием отменить запрет на использование наушников в эти фазы полета.

Авиакомпания в ответ заявила, что уровень шума в салоне Airbus-320 не превышает допустимых норм, способных негативно повлиять на слух. К тому же бытовые наушники не являются сертифицированными средствами шумоподавления. Суд изучил протоколы испытаний уровня шума, проведенные в 2023 году, и выяснил, что средний уровень шума в кабине составляет 71,7 дБ, что ниже предельно допустимых 80 дБ. Поэтому использование наушников для защиты от шума не является необходимым. В итоге суд отказал пассажиру в иске, подтвердив право экипажа требовать снятия наушников во время взлета и посадки.

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