На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин подал в суд на авиакомпанию после того, как стюард разбудил его во время полета

Пассажир «Ямала» через суд пытался добиться права спать на борту в наушниках
close
Shutterstock

Пассажир «Ямала» устроил скандал, когда ему запретили спать в наушниках во время полета, и попытался засудить авиакомпанию. О решении Салехардского городского суда сообщает Ura.ru.

Во время полета из Нового Уренгоя в Москву мужчина надел беспроводные наушники и заснул, но стюард разбудил его и потребовал отложить устройства для прослушивания музыки при взлете и посадке. Пассажир подчинился, но счел, что это нарушает его право на защиту от шума двигателей. Он запросил у экипажа нормативные документы, подтверждающие такое правило, однако не получил четких объяснений и подал иск в суд с требованием отменить запрет на использование наушников в эти фазы полета.

Авиакомпания в ответ заявила, что уровень шума в салоне Airbus-320 не превышает допустимых норм, способных негативно повлиять на слух. К тому же бытовые наушники не являются сертифицированными средствами шумоподавления. Суд изучил протоколы испытаний уровня шума, проведенные в 2023 году, и выяснил, что средний уровень шума в кабине составляет 71,7 дБ, что ниже предельно допустимых 80 дБ. Поэтому использование наушников для защиты от шума не является необходимым. В итоге суд отказал пассажиру в иске, подтвердив право экипажа требовать снятия наушников во время взлета и посадки.

Ранее в Сочи женщина устроила скандал на борту самолета из-за своего багажа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами