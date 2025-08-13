На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Приморье объявили штормовое предупреждение

Примгидромет: в Приморском крае объявлено штормовое предупреждение
true
true
true
close
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Циклон из Желтого моря придет в Приморский край и 14 августа приведет к сильным (15-45 мм за 12 часов) и очень сильным (более 50 мм) дождям у южного побережья региона. Об этом сообщил Приморский гидрометцентр.

«В связи с угрозой опасных явлений Примгидромет распространил штормовое предупреждение», — отмечается в сообщении.

По данным центра, ночью и днем 14 августа на юго-востоке края ожидаются ливни и грозы. При этом наиболее интенсивные осадки обрушатся на Находку, Партизанский городской округ и Лазовский муниципальный округ.

Владивосток стихия не затронет: днем температура воздуха будет находиться в диапазоне от +26 до +30°C, а ночью снизится до +23°C.

Сегодня метеоролог Татьяна Позднякова сообщила, что в ближайшие дни атмосферная неустойчивость принесет осадки на юг европейской части России, при этом температура останется в пределах +28…+31°C. По ее словам, наиболее благоприятная погода установится в Крыму — там ожидается сухо, воздух прогреется до +28…+30°C, но возможно усиление ветра. В Сочи, напротив, прогнозируются дожди и грозы при температуре около +30°C, отметила синоптик.

Ранее физик дал прогноз, каким будет климат России в 2035 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами