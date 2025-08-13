В Приморье объявили штормовое предупреждение

Циклон из Желтого моря придет в Приморский край и 14 августа приведет к сильным (15-45 мм за 12 часов) и очень сильным (более 50 мм) дождям у южного побережья региона. Об этом сообщил Приморский гидрометцентр.

«В связи с угрозой опасных явлений Примгидромет распространил штормовое предупреждение», — отмечается в сообщении.

По данным центра, ночью и днем 14 августа на юго-востоке края ожидаются ливни и грозы. При этом наиболее интенсивные осадки обрушатся на Находку, Партизанский городской округ и Лазовский муниципальный округ.

Владивосток стихия не затронет: днем температура воздуха будет находиться в диапазоне от +26 до +30°C, а ночью снизится до +23°C.

Сегодня метеоролог Татьяна Позднякова сообщила, что в ближайшие дни атмосферная неустойчивость принесет осадки на юг европейской части России, при этом температура останется в пределах +28…+31°C. По ее словам, наиболее благоприятная погода установится в Крыму — там ожидается сухо, воздух прогреется до +28…+30°C, но возможно усиление ветра. В Сочи, напротив, прогнозируются дожди и грозы при температуре около +30°C, отметила синоптик.

