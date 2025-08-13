Во Владивостоке отчим избил пасынка палкой

Отчим избил пасынка эбонитовой тростью во Владивостоке, в результате чего школьник получил травму внутренних органов. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По его данным, 39-летний мужчина поссорился с пасынком и около трех раз ударил его тростью. После избиения 15-летний юноша несколько дней испытывал боли в животе, после чего обратился в больницу, где врачи диагностировали повреждения в брюшной полости.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

В середине июля стало известно, что в Приморье мать и отчим почти шесть лет истязали мальчика. С 2019 года они стали систематически наносить побои мальчику, которому сейчас 12 лет. О случившемся в прокуратуру сообщила директор школы, по инициативе надзорного ведомства была организована доследственная проверка с последующим возбуждением уголовного дела. У ребенка выявили перелом ребер и ожоги. Что именно делали родители, не уточняется. В отношении отчима и матери возбудили уголовное дело, их лишат родительских прав.

Ранее на Камчатке опекун морила голодом больного ребенка.