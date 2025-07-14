В Приморье мать и отчим почти шесть лет истязали мальчика

В Приморском крае мать и отчима будут судить за многолетнее истязание ребенка

В Приморском крае перед судом предстанут родители, которые почти шесть лет истязали мальчика. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, мать и отчим впервые подняли руку на ребенка в 2019 году. С этого момента они стали систематически наносить побои мальчику, которому сейчас 12 лет. Изначально семья проживала в Лесозаводске, но позже переехала во Владивосток.

«О случившемся в прокуратуру сообщил директор школы, по инициативе надзорного ведомства была организована доследственная проверка с последующим возбуждением уголовного дела», – сообщается в публикации.

У ребенка выявили перелом ребер и ожоги. Что именно делали родители, не уточняется.

В отношении отчима и матери возбудили уголовное дело, их лишат прав. С них также взыщут компенсацию причиненного мальчику вреда.

Прокуроры также проверят, исполняли ли свои обязанности надзорные органы, которые должны были контролировать благополучие в семьях.

Ранее на Урале мужчину осудили за издевательства над ребенком, взятым под опеку.