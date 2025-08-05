На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач назвала главные причины ожирения у детей

Врач Порхун: малоподвижный образ жизни является причиной детского ожирения
true
true
true
close
Shutterstock

Малоподвижный образ жизни, чрезмерное потребление сахара, систематический недостаток сна и нарушения в пищевом поведении являются основными факторами, способствующими развитию избыточного веса у детей. Об этом РИА Новости сообщила нутрициолог, заместитель руководителя Ассоциации профессионалов социального питания и оздоровления населения Алла Порхун.

По словам врача, современное поколение детей подвержено хронической гиподинамии: в отличие от рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) двух часов, дети двигаются менее одного часа в день. Кроме того, современные дети склонны к избыточному потреблению скрытого сахара, содержащегося в различных продуктах. Порхун пояснила, что «даже в «полезных» продуктах, например, в 100 г детского йогурта может содержаться до 4 кусочков сахара».

По словам нутрициолога, систематический недосып и нарушения пищевого поведения часто становятся причинами детского ожирения.

«Систематический недосып нарушает гормональную регуляцию аппетита… в подростковом возрасте (12–16 лет) у детей часто проявляется склонность «заедать» стресс, что ведет к перееданию и набору веса. Нередко встречается нервная анорексия или расстройства приема пищи», — пояснила медик.

По ее словам, гормональный дисбаланс, недостаток воды в рационе, неофобия (боязнь новых продуктов) и психосоматические проявления также могут быть причинами детского ожирения.

Нутрициолог подчеркнула, что решение проблемы детского ожирения заключается не в запретах, а в формировании устойчивых привычек здорового образа жизни.

До этого исследование показало, что общее число людей с ожирением в мире превысило миллиард.

Найден простой способ «сдержать» высокий генетический риск ожирения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами