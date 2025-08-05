Врач назвала главные причины ожирения у детей

Малоподвижный образ жизни, чрезмерное потребление сахара, систематический недостаток сна и нарушения в пищевом поведении являются основными факторами, способствующими развитию избыточного веса у детей. Об этом РИА Новости сообщила нутрициолог, заместитель руководителя Ассоциации профессионалов социального питания и оздоровления населения Алла Порхун.

По словам врача, современное поколение детей подвержено хронической гиподинамии: в отличие от рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) двух часов, дети двигаются менее одного часа в день. Кроме того, современные дети склонны к избыточному потреблению скрытого сахара, содержащегося в различных продуктах. Порхун пояснила, что «даже в «полезных» продуктах, например, в 100 г детского йогурта может содержаться до 4 кусочков сахара».

По словам нутрициолога, систематический недосып и нарушения пищевого поведения часто становятся причинами детского ожирения.

«Систематический недосып нарушает гормональную регуляцию аппетита… в подростковом возрасте (12–16 лет) у детей часто проявляется склонность «заедать» стресс, что ведет к перееданию и набору веса. Нередко встречается нервная анорексия или расстройства приема пищи», — пояснила медик.

По ее словам, гормональный дисбаланс, недостаток воды в рационе, неофобия (боязнь новых продуктов) и психосоматические проявления также могут быть причинами детского ожирения.

Нутрициолог подчеркнула, что решение проблемы детского ожирения заключается не в запретах, а в формировании устойчивых привычек здорового образа жизни.

До этого исследование показало, что общее число людей с ожирением в мире превысило миллиард.

Найден простой способ «сдержать» высокий генетический риск ожирения.