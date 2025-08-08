На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме заступились за сосиски в тесте в школьных столовых

Депутат ГД Куринный: угрозы от сосисок и булок в школьных столовых не вижу
Keystone Press Agency/Global Look Press

Замглавы комитета по охране здоровья Алексей Куринный в комментарии изданию назвал решение воронежских властей о запрете в школьных столовых мучного «хорошей PR-акцией» для напоминания о том, что есть еда более вредная и менее вредная. Об этом пишет издание «Подъем».

«Я не вижу особой угрозы от наличия такой пищи, если это нормальные сосиски и нормальное тесто. Эксперимент, слава богу, пока в небольшом количестве районов. Поэтому посмотрим на результаты, посмотрим на мнение людей. С точки зрения влияния на здоровье особого выхлопа от подобных мер я не вижу», — сказал он.

Куринный отметил, что оценить результаты эксперимента будет непросто.

8 августа Telegram-канал Mash сообщил, что с 1 сентября в школах Бобровского, Бутурлиновского и Новохоперского районов Воронежской области запретят мучные перекусы: пиццу, булочки, пирожные и прочее. Им на замену детям предложат полезные снэки и салаты. По последним данным, в регионе насчитывается больше 10 тысяч детей с избыточным весом, в то время, как в 2018 году — их было 9000.

Ранее врач назвала главные причины ожирения у детей.

