Минпрос рекомендовал учителям следить за склонностью детей мигрантов к правонарушениям

Российские учителя будут оценивать склонность детей мигрантов к правонарушениям
Российским учителям рекомендовали следить за высказываниями обучающихся в школах детей мигрантов, для того чтобы выявить у них склонность к совершению правонарушений. Об этом, ссылаясь на разработанные Минпросвещения совместно с МВД и Минобрнауки методические рекомендации, сообщает газета «Ведомости».

Учителя должны обращать внимание на фразы в письменных работах учеников, в которых выражается пренебрежительное отношение к исторической памяти, традиционным российским ценностям и государственной символике. Педагоги также будут наблюдать, как дети мигрантов относятся к содержанию уроков «Разговоры о важном». Преподаватели должны замечать, когда у школьников резко увеличивается число разговоров на политические, социальные и религиозные темы, в ходе которых высказываются крайние суждения и проявляется нетерпимость.

Для получения объективной картины учителям рекомендуется проводить со школьниками анонимные опросы и индивидуальные беседы в неформальной обстановке.

12 августа сообщалось, что депутаты Госдумы направили обращение главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову с предложением ограничить число детей-мигрантов в школьных классах.

Ранее в Госдуме предложили отдавать приоритет россиянам при зачислении в детсады.

