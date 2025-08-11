На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме предложили отдавать приоритет россиянам при зачислении в детсады

Pexels

Группа депутатов и сенаторов внесла в Государственную думу законопроект, в рамках которого предлагается установить приоритетный порядок зачисления в детские сады для граждан России. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Согласно законопроекту, этой нормой предлагается дополнить статью 78 закона «Об образовании в РФ». Авторы документа отметили, что сейчас большинство прибывающих в страну семей иностранных граждан являются многодетными, из-за чего они получают приоритет при зачислении.

«Из-за этого русские семьи, у которых один или два ребенка, могут сталкиваться с ограничениями в вопросах приема их детей в ближайший к месту жительства детский сад», — говорится в пояснительной записке.

4 августа председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что из страны нужно депортировать всех мигрантов, которые судимы за особо тяжкие преступления, навсегда запретив им въезд в страну. Более того, по его словам, выдворять следует и всех их родственников.

Ранее в Госдуме фразой из трех слов описали позицию по мигрантам.

