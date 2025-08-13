На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США произошло крушение поезда с опасным грузом

В штате Техас сошел с рельсов грузовой поезд с опасным грузом
Кадр видео: WFAA/YouTube

В американском штате Техас сошел с рельсов и загорелся поезд с опасным грузом. Об этом сообщает телеканал NBC 5.

Авария произошла в небольшом городке Гордон в округе Пало-Пинто примерно в 100 километрах от Форт-Уэрта. В результате нее более десяти цистерн и грузовых вагонов сошли с рельсов. Некоторые из них загорелись.

Эвакуация населения объявлена не была, но власти призвали местных жителей не приближаться к месту инцидента.

9 августа сообщалось, что под Арзамасом в Нижегородской области с рельсов сошел паровоз туристического поезда.

2 августа возле станции Ин в Еврейской автономной области пять вагонов с корабельным топливом сошли с рельсов. Они двигались в составе грузового поезда до станции Ванино. В результате инцидента произошла утечка топлива. При опрокидывании вагонов никто не пострадал. Ущерб составил более 1 млн рублей.

Ранее пассажирский поезд сошел с рельсов на юго-западе Германии.

