Несколько человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Германии

Пассажирский поезд сошел с рельсов в районе Биберах (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе Германии. Об этом сообщает Bild со ссылкой на представителей полиции Штутгарта.

В публикации отмечается, что часть состава лежит на боку, крыша одного из вагонов сильно повреждена. Несколько вагонов полностью сошли с рельсов и лежат на лесистой насыпи между деревьями.

В результате произошедшего несколько человек пострадали. В текущий момент спасатели осматривают вагоны, а на место инцидента выехали сотрудники полиции и экстренных служб.

До этого в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги рассказали, что на станции Каргаполье в Курганской области произошла авария — с рельсов сошли 11 вагонов грузового состава. Инцидент случился на перегоне между Каменском-Уральским и Курганом. По предварительной информации, пострадавших нет. На место происшествия направлены восстановительные бригады.

Движение поездов на участке было временно приостановлено. Причины аварии выясняются.

Ранее в Краснодарском крае десять поездов задержали из-за обвала скалы.