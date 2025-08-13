Стало известно, где дешевле всего лечить зубы в России

В Москве зафиксирована самая высокая средняя стоимость первичного приема у стоматолога — 1352,97 рубля. Такие данные содержатся в исследовании, подготовленном аналитическим центром КГ PROGRESS.

«Газета.Ru» ознакомилась с его результатами.

Специалисты центра проанализировали цены на первичный прием стоматолога в 35 городах России с населением более 500 тысяч человек. В рамках анализа были исследованы данные из открытых источников: ресурсов по поиску врачей, а также геосервисов. В расчет включались только действующие врачи с открытой информацией о стоимости приема.

На втором месте по стоимости после Москвы стоит Санкт-Петербург — 1182,20 рубля. Замыкает тройку Ростов-на-Дону со средней ценой 1008,56 рубля. Для сравнения: в Оренбурге, который оказался самым доступным по цене городом, средняя стоимость приема составляет 558,05 рубля. Таким образом, разрыв между самым дорогим и самым дешевым городом достигает 794 рублей — примерно 2,5 раза.

Заметно более низкие цены также зафиксированы в Томске (586,78 рубля), Саратове (633,10 рубля) и Севастополе (637,58 рубля). В целом в городах с меньшей численностью населения стоимость приема у стоматолога ощутимо ниже, чем в крупнейших мегаполисах.

