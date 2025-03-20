Стоматолог поделился лайфхаками, как эффективно ухаживать за зубами

20 марта отмечается Всемирный день здоровья полости рта. О профилактике стоматологических заболеваний и способах дополнительного поддержания здоровья зубов «Газете.Ru» рассказал Олесь Шевченко, доктор медицинских наук, врач-стоматолог, профессор кафедры стоматологии, основатель и директор Стоматологического колледжа №1.

«Регулярные стоматологические осмотры являются основой профилактической медицины. Систематическое наблюдение у стоматолога-гигиениста позволяет выявить факторы риска стоматологических заболеваний и начальные стадии кариеса, гингивита и других процессов до их перехода в осложненные или необратимые формы. Помимо своевременных визитов к врачу и базового ухода, а именно — чистки зубов утром и вечером, необходимо использовать дополнительные средства гигиены в своей рутине», — подчеркнул эксперт.

Одним из инструментов для гигиены полости рта является флоссер — зубная нить на палочке, которая помогает удалять остатки пищи и мягкий зубной налет. Этот формат достаточно удобен вне дома, однако он подойдет только для очищения межзубных пространств, а жевательная резинка дополнительно справится не только с удалением налета с поверхности зубов, но и поможет уменьшить количество бактерий во рту.

«Жевательная резинка без сахара — это не просто приятный ритуал, а полноценный элемент комплексного ухода за зубами. Во время жевания одной подушечки в течение 10-15 минут после еды можно избавиться от значительной части бактерий — около 100 млн «впитаются» в жвачку. Кроме того, большинство жевательных резинок без сахара содержат ксилит: этот подсластитель обладает выраженными антибактериальными свойствами, приостанавливая рост и развитие кариесогенных бактерий», — рассказал он.

Эксперт напомнил, что даже такие небольшие дополнения в уходовой рутине, как, например, жевание жевательной резинки после каждого приема пищи, способны благотворно влиять на состояние полости рта. Главное — не забывать, что ни одно средство не заменит регулярной чистки зубов и визитов к стоматологу-гигиенисту.

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