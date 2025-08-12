На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский муфтий разрешил мусульманам делать ботокс

ДУМ РФ: мусульманам можно делать ботокс только по медицинским показаниям
Мусульманам можно делать инъекции ботокса только по медицинским показаниям, поскольку в составе препарата есть элементы, запрещенные исламом. Об этом в Telegram-канале Совет улемов сообщил зампредседателя Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ), муфтий Московской области Рушан Аббясов.

«Применение ботулотоксина разрешено при наличии медицинских показаний (коррекция глубоких мимических морщин, асимметрии лица, профилактика рубцов и пр.) и заключения врача-косметолога», — заявил он.

Муфтий добавил, что при необходимости введения инъекции препарат не должен содержать запрещенные компоненты, среди которых альбумин (препарат человеческого происхождения — прим. ред.). Помимо этого, процедура должна проходить только в лицензированных медицинских учреждениях. В публикации отмечается, что данное решение может быть пересмотрено при появлении новых научных открытий о воздействии ботулотоксина на организм человека.

До этого иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит) сообщил, что православная церковь не одобряет татуировки на теле человека, но и не запрещает их наносить. По его словам, в Новом Завете прямого запрета на татуировки нет.

Ранее решение оштрафовать ДУМ РФ за экстремизм в книге об исламе назвали правильным.

