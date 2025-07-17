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Российский священник раскрыл отношение церкви к татуировкам

«АиФ»: отец Феодорит заявил, что православная церковь не запрещает татуировки
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Православная церковь не одобряет татуировки на теле человека, но и не запрещает их наносить. Об этом в беседе с aif.ru сообщил иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит).

Священнослужитель пояснил, что в Ветхозаветной книге Левит содержится указание: «не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен». Однако в Новом Завете прямого запрета на татуировки нет. Отец Феодорит привел слова апостола Павла: «все мне позволительно, но не все полезно».

Церковь не одобряет татуировки, считая, что тело человека создано Богом и не требует изменений. Однако иеромонах отметил, что некоторые православные, которые живут среди мусульман, набивают себе татуировки в виде креста на руке в качестве символа веры.

Ранее в РПЦ не согласились со словами протоиерея о «дохлых и развратных бабах».

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