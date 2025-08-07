Решение оштрафовать ДУМ РФ за экстремизм в книге об исламе назвали правильным

Решение оштрафовать Духовное управление мусульман (ДУМ) России и первого зампреда организации Дамира Мухетдинова за публикацию книги «Ислам на Северном Кавказе», содержащей экстремистские материалы, — правильное. Об этом заявил исламовед Роман Силантьев.

«Это книга, энциклопедический словарь «Ислам на Северном Кавказе», она откровенно экстремистская. Причем ее признали бы экстремистской 25 лет назад, например. Конечно, сейчас правоприменительная практика ужесточилась и законы ужесточились, но, в принципе, сейчас запрещают книги за гораздо меньшее», — заявил эксперт.

Книга вышла в 2023 году, однако, по словам Силантьева, содержит пропагандистские лозунги чеченских террористов, таких как Удугов и Басаев.

Особое внимание эксперт обратил на то, что в тексте террористы называются политическими лидерами, а их действия романтизируются.

«Когда у нас называют террористов чеченскими политическими лидерами, когда террориста Хаттаба называют партизаном, когда называют комплекс событий по борьбе с ними «второй российско-чеченской войной» — это, по сути, просто статья с сайта террористов», — добавил Силантьев.

Он также выразил интерес к возможной реакции главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Ему хорошо известен Дамир Мухетдинов, автор, главный редактор этого словаря. Интересно было бы узнать, какие бы задал он вопросы человеку, который вот такой привет из прошлого передает и пропаганду его врагов транслирует», — сказал Силантьев.

Исламовед подчеркнул, что подобные материалы могут привести к серьезным последствиям для ДУМ РФ.

«Каждый подобный случай приближает запрет ДУМ России и признание этой организации экстремистской. Тем более что сейчас ужесточили дополнительно законодательство: даже если один член организации стал экстремистом или оказался экстремистом, всю организацию можно таковой признать», — сказал Силантьев.

В исламском сообществе России, по его словам, у ДУМ нет заметной поддержки.

«Вот никто на их защиту не становится. Кроме зарубежных каналов, которые те же самые террористы курируют. Вот там, да, слова поддержки в их адрес мы видим», — заключил эксперт.