В Госдуме напомнили о риске паралича и смерти из-за менингококка

Депутат Леонов: вакцинация от менингококка в 2026 году может быть включена в календарь прививок

Менингококк опасен, особенно для маленьких детей — болезнь чревата серьезными осложнениями, в том числе параличом и смертью, напомнил «Газете.Ru» председатель комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов.

«В отношении нервной системы это могут быть даже параличи, [менингококк несет] серьезные последствия. Инфекция имеет очень высокие риски летального исхода, лечится крайне сложно, тяжело. Запланировано введение вакцинации в 2027 году, потому что необходимо подготовить соответствующую вакцину, которая бы работала в отношении всех серотипов. ФМБА России сейчас этим активно занимаемся. Если вакцина будет готова и необходимое количество (около двух миллионов) доз будет наработано, то в 2026 году будут изменения в закон о всероссийском календаре прививок», — сказал он.

Депутат добавил, что со следующего года вакцинация от менингококковой инфекции может стать обязательной. Леонов рассказал, как можно привиться сейчас.

«Сейчас вакцинацию можно пройти платно, в основном — импортными вакцинами. В некоторых регионах, например в Москве, введена бесплатная вакцинация для детей, так как достаточно скученный город, очень много мигрантов. Фактор мигрантов имеет большое значение в распространении менингококковой инфекции, поэтому в Москве вакцинируют детей бесплатно», — сказал он.

В июле издание «Коммерсантъ» сообщало, со ссылкой на члена комитета по охране здоровья Александра Румянцева, что в России выявили 1266 случаев заражения менингококковой инфекции за первые пять месяцев 2025 года. В тексте говорилось, что причиной распространения инфекции стала трудовая миграция. 12 июля Роспотребнадзор сообщил о стабилизации ситуации в России — за последнюю неделю было выявлено два случая.

Менингококковая инфекция — это бактериальная инфекция, возбудителем которой является менингококк. У многих инфицированных (до 80%) она никак себя не проявляет, у части протекает в виде легких симптомов, напоминающих ОРВИ, и только в 1—3% случаев характеризуется генерализованным процессом, протекая в виде менингококкового сепсиса или менингита.

Депутат Госдумы Сергей Леонов — кандидат медицинских наук, в 2009 году досрочно окончил аспирантуру СГМА по специальности «иммунология и аллергология». Автор более 140 научных работ, двух методических пособий для врачей и монографий.

