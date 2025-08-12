На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минздраве оценили ситуацию с менингококковой инфекцией в России

Эксперт Минздрава Чуланов: ситуация с менингококковой инфекцией в РФ стабильна
Depositphotos

Ситуация по заболеваемости менингококковой инфекцией в России остается стабильной. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов, пишет ТАСС.

«Эпидемическая ситуация по данному заболеванию остается стабильной», — сообщил Чуланов журналистам.

Он добавил, что показатели заболеваемости менингококковой инфекцией в РФ находятся ниже уровня среднемноголетних значений. Специалист добавил, что для эпидемического процесса свойственны циклические подъемы заболеваемости, которые чередуются со спадами.

До этого врач-инфекционист и кандидат медицинских наук Екатерина Степанова сообщила, что с начала 2025 года в России зафиксировали 1,2 тыс. случаев заболевания менингококковой инфекцией. При этом за все 12 месяцев прошлого года таких случаев было выявлено всего 600. По словам врача, это говорит о необходимости введения в стране дополнительных мер, в частности, вакцинации.

Эту точку зрения поддержал врач Михаил Фаворов. Он также заявил о необходимости внести вакцинацию от менингококковой инфекции в календарь прививок. Педиатр Лилит Аракелян уточнила, что сейчас в России доступны вакцины от менингококков пяти разных групп — A, B, C, W и Y.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили ситуацию с менингококковой инфекцией в России.

