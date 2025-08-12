На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Два ребенка пострадали при пожаре в многоэтажке в Ростовской области

МЧС: двух детей госпитализировали после пожара в доме в Ростовской области
true
true
true

Из горящей многоэтажки в городе Аксае в Ростовской области спасли 16 человек, еще 24 человека были эвакуированы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что пожар произошел в квартире на четвертом этаже многоэтажного жилого дома. Из горящего помещения в том числе успели самостоятельно выйти родители с тремя детьми. Уточняется, что двум несовершеннолетним потребовалась помощь медиков, их госпитализировали.

Огонь в квартире распространился на площади 60 квадратных метров. Пожар тушили 70 спасателей и 25 единиц техники. На данный момент возгорание ликвидировано. Причины случившегося предстоит выяснить дознавателям МЧС России.

До этого в Калининграде женщина с психическим расстройством устроила пожар в квартире многоэтажки. Из горящего помещения спасатели эвакуировали трехлетнюю девочку и ее мать. Ребенка госпитализировали. По предварительной информации, женщина подожгла в комнате вещи и диван и наблюдала, как разгорается огонь.

Ранее россиянин поджег дом после ссоры с соседями из-за бензопилы.

