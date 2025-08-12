В Калининграде мать подожгла диван с ребенком

В Калининграде мать с психическим расстройством подожгла диван с ребенком

В Калининграде устанавливаются обстоятельства возгорания в квартире многоэтажки, пожар устроила женщина с психическим расстройством. Об этом сообщает «Клопс».

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Гайдара, из горящей квартиры спасатели эвакуировали трехлетнюю девочку и ее мать. Ребенок доставлен в детскую больницу, подробности о ее состоянии неизвестны.

Мать девочки передали медикам психиатрической бригады скорой помощи. По предварительной информации, женщина сама устроила пожар в квартире, она подожгла в комнате вещи и диван и стала наблюдать, как разгорается огонь. В региональном МВД факт произошедшего подтвердили, обстоятельства случившегося устанавливаются.

