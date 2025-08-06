Россиянин поджег дом после ссоры с соседями из-за бензопилы

В Майнском районе Ульяновской области сельчанин одолжил у соседей бензопилу, отказался во отдавать и поджег дом. Об этом сообщает УМВД региона.

В рабочем поселке Майна Ульяновской области полицейские задержали 35-летнего мужчину, которого подозревают в поджоге многоквартирного дома. Причиной стал бытовой конфликт с соседями из-за отказа вернуть бензопилу и триммер.

В ходе ссоры супруга злоумышленника пригрозила потерпевшим, что подожжет их дом. Муж женщины воспринял ее слова буквально, ночью пришел к дому соседей и поджег мусор, лежащий на крыльце. Возгорание удалось потушить. 35-летний ранее судимый местный житель задержан. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества.

До этого в Невинномысске сосед вытолкнул женщину из окна третьего этажа. 33-летний обвиняемый поссорился со своей соседкой на кухне общежития и намеренно вытолкнул женщину в открытое окно. Пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами, характерными для падения с высоты. Злоумышленника задержали, он признался в содеянном.

Ранее россиянка пыталась заживо сжечь любовницу мужа.