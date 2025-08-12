На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, кому с осторожностью стоит употреблять клетчатку

Врач Писарева: при заболеваниях ЖКТ клетчатку стоит употреблять с осторожностью
true
true
true
close
Natalia Lisovskaya/Shutterstock/FOTODOM

Клетчатка, содержащаяся в овощах, фруктах, бобовых, орехах и других продуктах, является важным компонентом рациона, который улучшает пищеварение, способствует снижению уровня холестерина и регулирует уровень сахара в крови. Однако некоторым людям стоит употреблять ее с осторожностью. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

«Например, если вы пьете мало воды, употребляете большое количество клетчатки, она может вызывать запоры. Для людей, у кого есть обострение, например, язвы, колиты, какие-то другие желудочно-кишечные заболевания, стоит быть тоже аккуратными с количеством употребления клетчатки», — посоветовала специалист.

Не стоит давать на организм слишком большую нагрузку, подытожила она.

Врач-гастроэнтеролог Елена Павлова до этого говорила, что для ежедневного здорового стула в рационе должны быть бобовые, крупы, фрукты, овощи и орехи. Также, по ее словам, важно ежедневно пить достаточное количество воды для правильного формирования каловых масс.

Ранее россиянам посоветовали есть продукты с клетчаткой для снижения давления.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами