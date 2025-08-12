Врач рассказала, кому с осторожностью стоит употреблять клетчатку

Клетчатка, содержащаяся в овощах, фруктах, бобовых, орехах и других продуктах, является важным компонентом рациона, который улучшает пищеварение, способствует снижению уровня холестерина и регулирует уровень сахара в крови. Однако некоторым людям стоит употреблять ее с осторожностью. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

«Например, если вы пьете мало воды, употребляете большое количество клетчатки, она может вызывать запоры. Для людей, у кого есть обострение, например, язвы, колиты, какие-то другие желудочно-кишечные заболевания, стоит быть тоже аккуратными с количеством употребления клетчатки», — посоветовала специалист.

Не стоит давать на организм слишком большую нагрузку, подытожила она.

Врач-гастроэнтеролог Елена Павлова до этого говорила, что для ежедневного здорового стула в рационе должны быть бобовые, крупы, фрукты, овощи и орехи. Также, по ее словам, важно ежедневно пить достаточное количество воды для правильного формирования каловых масс.

