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Россиянам назвали продукты для ежедневного здорового стула

Врач Павлова: для ежедневного стула нужно есть пять продуктов

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HenadziPechan/Shutterstock/FOTODOM

Для ежедневного здорового стула в рационе должны быть бобовые, крупы, фрукты, овощи и орехи. Также важно ежедневно пить достаточное количество воды для правильного формирования каловых масс, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог Елена Павлова.

«Клетчатка помогает формировать каловые массы и стимулирует их движение по кишечнику. Существует грубая, нерастворимая клетчатка, эти волокна не перевариваются в кишечнике, а работают как щетка. Целлюлоза, гемицеллюлоза, лигнин увеличивают не только перистальтику, но и объем стула, обеспечивают мягкость. Клетчаткой нас обеспечивают крупы: бурый рис, овес, гречка и даже отруби. Бобовые: чечевица, фасоль, горох и другие. Овощи: морковь, сельдерей, шпинат, брокколи и т.д. Семена и орехи: миндаль, семена льна и т.п. Свекла содержит бетаин, за счет этого она улучшает переваривание, а клетчатка, содержащиеся в ней, помогает формировать каловые массы», — объяснила врач.

Фрукты и ягоды, помимо клетчатки, содержат в себе вещества, обладающие слабительным эффектом.

«В состав чернослива и сливы входит сорбитол, который притягивает воду в кишечник, и таким образом возникает послабляющий эффект. Киви благодаря наличию фермента актинидина улучшает переваривание белка и активизирует моторику кишечника. Каждый день нам необходима вода. Чай и кофе — это жидкости, и они содержат танины, обладают вяжущим вкусом и, наоборот, могут усиливать запоры. Вода же будет размягчать стул, без нее каловые массы становятся твердыми, и это формирует запоры. Также она помогает мышцам кишечника производить движение — перистальтику, что продвигает пищу по кишечнику», — рассказала врач.

Продукты, богатые жирами, также необходимы для формирования стула.

«Жиры смазывают стенки кишечника, что облегчает продвижение по кишечнику каловых масс. Продукты, богатые омега-3 — лосось, орехи, оливковое масло — регулируют моторику, защищают слизистые, оказывают мягкий слабительный эффект», — отметила доктор.

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