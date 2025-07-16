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Россиянам посоветовали есть продукты с клетчаткой для снижения давления

Врач Медведев: продукты с клетчаткой через водород могут снизить давление

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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Употребление продуктов с клетчаткой приводит к тому, что в кишечнике вырабатывается большое количество водорода. Этот газ, в свою очередь, приводит к нормализации давления, рассказал «Газете.Ru» заведующий кафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова, научный руководитель НИЦ «Здоровое питание» Олег Медведев.

«Водород вырабатывается микроорганизмами, населяющими толстую кишку, в процессе расщепления и ферментации пищевых волокон. Водород всегда считался лишь индикатором того, что пищевые волокна достигли толстой кишки и начали ферментироваться. Однако в 2007 году группа японских ученых доказала, что водород может действовать как антиоксидант и бороться с окислительным стрессом, который играет ключевую роль в развитии диабета, инфаркта, инсульта и рака. Оказалось, что водород способен взаимодействовать с самыми активными окислителями. Многие исследования показали, что водород помогает уменьшить зону поражения сердца при инфаркте и мозга при инсульте. Кроме того, на людях было показано, что при длительном применении водорода снижается артериальное давление», — объяснил Медведев.

Однако ученые пока не совсем понимают, как именно водород помогает контролировать давление.

«Похоже, что водород действует на механизм регуляции артериального давления через барорецепторный рефлекс. В дуге аорты и в месте бифуркации (раздвоения) сонной артерии есть барорецепторы, которые участвуют в регуляции артериального давления. Скорее всего, водород оказывает влияние именно на них и на центральные звенья этих рефлексов. В результате этого воздействия давление и нормализуется», — рассказал Медведев.

Ранее врачи рассказали о том, как микробиота кишечника влияет на давление.

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