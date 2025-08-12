На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дети забросали камнями машину скорой помощи, приехавшую на вызов в российском регионе

Во Владимирской области дети забросали машину скорой помощи камнями
true
true
true
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Во Владимирской области компания детей забросала камнями машину скорой помощи, которая приехала на вызов. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 10 августа в СНТ «Сновицы-4» Суздальского района. Группа детей 2013-2017 годов рождения забросала камнями автомобиль скорой медицинской помощи, который прибыл по вызову. В результате служебный транспорт оказался поврежден.

Все участники инцидента установлены. Следственные органы проводят проверку, изучая обстоятельства произошедшего, условия жизни несовершеннолетних и мотивы их действий. С детьми организована профилактическая работа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Отмечается, что это не первый подобный случай нападения на медиков в данном районе.

Ранее петербуржца задержали за нападение на медиков и охранника больницы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами