Дети забросали камнями машину скорой помощи, приехавшую на вызов в российском регионе

Во Владимирской области компания детей забросала камнями машину скорой помощи, которая приехала на вызов. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 10 августа в СНТ «Сновицы-4» Суздальского района. Группа детей 2013-2017 годов рождения забросала камнями автомобиль скорой медицинской помощи, который прибыл по вызову. В результате служебный транспорт оказался поврежден.

Все участники инцидента установлены. Следственные органы проводят проверку, изучая обстоятельства произошедшего, условия жизни несовершеннолетних и мотивы их действий. С детьми организована профилактическая работа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Отмечается, что это не первый подобный случай нападения на медиков в данном районе.

Ранее петербуржца задержали за нападение на медиков и охранника больницы.