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Петербуржца задержали за нападение на медиков скорой и охранника больницы

В Петербурге мужчина попал в больницу на скорой и избил медработников
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ГУ Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, применившего силу к медицинским работникам. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по городу и области.

Инцидент произошел 2 августа в Красносельском районе. Около 23:00 за помощью к силовикам обратилась бригада скорой помощи, доставившая пациента в городскую больницу №15.

Когда медики приняли решение о госпитализации, мужчина находился в бессознательном состоянии, но дороге он пришел в себя и напал на работников скорой, нанеся им несколько ударов. Охранник больницы, ставший свидетелем ЧП, попытался им помочь, но злоумышленник столкнул его с пандуса в приемном покое.

В итоге росгвардейцы задержали нападавшего и отвезли в отдел полиции.

До этого пьяная мать из Башкирии напала на фельдшера, которая пришла на вызов к ее семилетнему сыну. Медработница проводила осмотр малолетнего, и мать ребенка, находясь в нетрезвом состоянии, напала на фельдшера и попыталась отобрать у нее медицинский чемодан и телефон, а также нанесла удар по лицу.

Ранее екатеринбуржец пытался спровоцировать драку с бригадой скорой и сломал медику руку.

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