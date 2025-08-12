В АТОР назвали «вбросом» новость об отмене «все включено» в отелях Турции

В Турции нет реальных политических сил и правовых механизмов, позволяющих отменить систему «всё включено» в отелях. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) в ответ на появившиеся в сети слухи об отмене такого формата.

«Этот инфоповод — не более чем медиавброс в турецкое инфополе неких лоббистских желаний рестораторов, которые не любят всё включено в отелях потому, что эта система лишает их клиентов», — отметили в АТОР.

Там добавили, что весь инфоповод строится на высказываниях в турецкой прессе президента ассоциации рестораторов Рамазана Бингеля. В АТОР обратили внимание, что власти Турции не делали никаких официальных заявлений по этому поводу. Кроме того, в ассоциации отметили, что министр туризма Турции Мехмет Эрсой сам владеет несколькими огромными и известными далеко за пределами Турции отелями. Они также работают по системе «ультра все включено».

«Крайне наивно полагать, что они сами себя отменят», — заявили в АТОР.

В Ассоциации туроператоров России также напомнили, что турецкие СМИ «отменяют» систему «все включено» ежегодно, на протяжении многих лет. Однако всегда это оказывается неправдой, отметили специалисты из туриндустрии.

12 августа газета Sabah сообщила, что в турецких отелях хотят отменить систему «все включено». Одной из причин называется большое количество отходов — на одного турка уже приходится 102 кг утилизированной еды. В связи с этим предлагается обслуживать гостей по меню и разрешить им делиться блюдами друг с другом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

