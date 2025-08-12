На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В АТОР назвали «вбросом» новость об отмене «все включено» в отелях Турции

АТОР: в Турции не отменят систему «все включено» в отелях
close
Depositphotos

В Турции нет реальных политических сил и правовых механизмов, позволяющих отменить систему «всё включено» в отелях. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) в ответ на появившиеся в сети слухи об отмене такого формата.

«Этот инфоповод — не более чем медиавброс в турецкое инфополе неких лоббистских желаний рестораторов, которые не любят всё включено в отелях потому, что эта система лишает их клиентов», — отметили в АТОР.

Там добавили, что весь инфоповод строится на высказываниях в турецкой прессе президента ассоциации рестораторов Рамазана Бингеля. В АТОР обратили внимание, что власти Турции не делали никаких официальных заявлений по этому поводу. Кроме того, в ассоциации отметили, что министр туризма Турции Мехмет Эрсой сам владеет несколькими огромными и известными далеко за пределами Турции отелями. Они также работают по системе «ультра все включено».

«Крайне наивно полагать, что они сами себя отменят», — заявили в АТОР.

В Ассоциации туроператоров России также напомнили, что турецкие СМИ «отменяют» систему «все включено» ежегодно, на протяжении многих лет. Однако всегда это оказывается неправдой, отметили специалисты из туриндустрии.

12 августа газета Sabah сообщила, что в турецких отелях хотят отменить систему «все включено». Одной из причин называется большое количество отходов — на одного турка уже приходится 102 кг утилизированной еды. В связи с этим предлагается обслуживать гостей по меню и разрешить им делиться блюдами друг с другом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам дали советы, как не переедать на шведском столе в отпуске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами