В Турции снова предложили отменить шведский стол. Чем его могут заменить?

В Турции хотят отказаться от шведского стола, так как пропадает много хороших продуктов. На одного турка уже приходится 102 кг утилизированной еды. Одно из предложений — обслуживать гостей по меню и разрешить им делиться блюдами друг с другом. Вице-президент РСТ Дмитрий Горин подтвердил «Газете.Ru», что система «а-ля карт» поможет рациональнее относиться к пище.

В турецких отелях хотят отменить систему шведских столов, пишет газета Sabah.

Турецкий фонд по предотвращению отходов выяснил, что каждый год в стране выбрасывают 23 млн т продуктов питания, причем 35% даже не попали на стол. При этом подобная утилизация хороших продуктов приводит к росту их цен. Совет по сельскохозяйственной и продовольственной политике администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана уже готовит доклад, который должен решить эту проблему. Документ сначала покажут турецкому лидеру, а затем передадут в парламент. Там депутаты разработают меры, которые помогут в борьбе с отходами. Парламентарии ожидают, что все будет готово в течение двух месяцев.

Проблема в завтраках

Специалисты выяснили, что турецкие рестораны навязывают своим посетителям завтраки с широким ассортиментом продуктов. Последние несколько лет в Турции стало модным подавать утром сразу несколько блюд. Они предлагают гостям достаточно объемные завтраки для двоих, которые легко могут съесть три-четыре человека. Однако рестораны не разрешают заказывать подобный завтрак, если за столиком сидят больше двух людей.

Член совета по сельскохозяйственной и продовольственной политике Рамазан Бингель утверждает, что в итоге официанты приносят много блюд, некоторые из которых посетители даже не трогают. После завтрака нетронутую еду сразу утилизируют.

Бингель раскритиковал и шведские столы в отелях. По его словам, гости берут все, что им предлагают, но сами эти продукты не съедают.

«Миллионы лир тратятся впустую», — отметил он.

По словам Бингеля, предотвращение подобного расточительства поможет в борьбе с инфляцией в Турции. Совет намерен предложить отелям перейти от системы «все включено» на систему «а-ля карт» — гость все еще заказывает все, что хочет, но уже из меню. Также заведениям общественного питания запретят ограничивать число людей, которые могут заказать смешанный завтрак на двоих.

В отчете сказано, что заведения не смогут выбрасывать лишнюю еду на улицы, чтобы ее потом подбирали бездомные животные. По их словам, подобные действия приводят к загрязнению населенных пунктов и распространению там бактерий.

«Животные, которые едят эту еду, тоже болеют», — сказал Бингель со ссылкой на ветеринаров.

При этом ненужную еду все же можно отправлять в приюты для животных.

Запрет на выброс лепешек

Бингель выяснил, что каждый день в Турции выбрасывают 12 млн лепешек :

«Пшеница, произведенная здесь с огромным трудом, а также труд фермеров и пекарей, пропадают впустую. В то время как сельское хозяйство становится все более сложным из-за климатических условий, а мир сталкивается с угрозой глобального голода, мы выбрасываем хлеб. Чтобы предотвратить это, необходимо установить ограничения, особенно на хлеб, подаваемый в ресторанах».

Турецкие специалисты выяснили, что в год выбрасывают 4,38 млрд лепешек , а на одного человека приходится 102 кг утилизированной еды. Чаще всего от ненужных продуктов избавляются в быту, сфере услуг и розничной торговле. Предприятия допускают ошибки в планировании цепочки поставок, в сборке и хранении урожая, что еще больше усугубляет проблему.

Выгодно туристам и отелям

Вице-президент Российского союза туроператоров (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что система «все включено» выгодна не только туристам, но и самим отелям:

«Только за этот год это уже седьмой этап обсуждения, который инициируют не официальные власти, а эксперты, в том числе смежных с туризмом отраслей. Чаще всего с этой инициативой выступают рестораны и сувенирные магазины за территорией отелей. Они не получают прибыль из-за того, что туристы, отдыхающие по системе «все включено», не предусматривают дополнительных трат за территорией отеля. <...> Мы не подтверждаем со стороны наших турецких коллег отказ от системы «все включено», так как это выгодно и отелям, и, конечно, туристам, которые заранее фиксируют свой бюджет».

Эксперт отметил, что отелям стоит правильно планировать объемы закупок продуктов, а также думать об их рациональном использовании и утилизации.

«Мы видим, что наши туристы даже на завтраках, не только на ужинах, очень часто выбирают именно ресторан «а ля карт». Вот поэтому, наверное, со стороны отелей просто нужно более активно развивать систему по меню. В этом случае, конечно, это уже ресторанное обслуживание, сервировка столов и подача блюд с учетом именно меню. Это может быть один из вариантов, как более рационально использовать продукты питания», — пояснил Горин.

Турция без «все включено»

Еще весной появилась информация, что турецкие отели в летний сезон могут отказаться от системы «все включено».

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в беседе с РИА Новости заявил, что в этом случае «экономическая целесообразность путешествия именно в Турцию потеряет свой смысл»:

«Все разговоры про «все включено» в Турции идут не от представителей курортной отрасли, а от смежной индустрии, которая страдает от того, что туристы стараются экономить на сопутствующих услугах. Например, меньше ходят в рестораны, чтобы не нести дополнительных трат. Но даже если предположить, что на законодательном уровне завтра скажут, что «все включено» нельзя, увы, я пока себе не представляю механизмов контроля за непредоставлением этой услуги».