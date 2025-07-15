Россиянам дали советы, как не переедать на шведском столе в отпуске

Переедание за шведским столом во время отпуска на шведском столе — довольно частая проблема, обусловленная разнообразием и большим выбором блюд. Рекомендациями, как этого избежать, с «Газетой.Ru» поделилась врач-диетолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Надежда Литвинова-Гразион.

Как отметила врач, переедание за шведским столом может привести к ряду неприятных последствий. В частности, перегрузке желудка — из-за большого объема пищи может возникнуть чувство тяжести, дискомфорт в животе, что иногда приводит к изжоге, тошноте или спазмам.

Другая опасность — повышение уровня сахара в крови. Избыточное потребление углеводов, особенно сладких блюд, может привести к резкому повышению уровня глюкозы в крови, что в долгосрочной перспективе увеличивает риск развития сахарного диабета.

Также регулярное переедание может нарушать нормальный обмен веществ, приводя к избыточной массе тела и ожирению в дальнейшем. Кроме того, это увеличивает нагрузку на ЖКТ, в том числе желудок, печень и поджелудочную железу.

Чтобы избежать переедания за шведским столом, диетолог посоветовала придерживаться «метода тарелки». Это модель здорового питания, которая помогает сбалансировать потребление различных групп продуктов. Она предполагает разделение тарелки на три части: четверть (25%) для белков и такая же часть (25%) для углеводов, половина для овощей и фруктов.

«Метод тарелки помогает визуально контролировать размер порций и обеспечивает организм всеми необходимыми веществами. К слову, белки и клетчатка (овощи) помогут вам почувствовать насыщение быстрее», — добавила врач.

Другой способ — есть блюда маленькими порциями. Этот метод, по словам диетолога, наиболее популярен у французов. Если стол подразумевает большое разнообразие, можно попробовать разные блюда. Но при этом следует учитывать «метод тарелки» и соблюдать разделение тарелки на компоненты.

Также врач посоветовала есть медленно. Это помогает лучше контролировать насыщение и дает организму время сигнализировать о том, что он уже насытился.

«Как известно, для реализации этого сигнала требуется около 20 минут, и зачастую этого времени хватает, чтобы почувствовать истинную сытость.

Если постепенно вводить в привычку медленный прием пищи — это поможет насыщаться меньшим количеством пищи. Особенно актуально для тех, кто хочет снизить вес», — отметила Литвинова-Гразион.

Если хочется десерт, то следует включать его в рацион как дополнение к основному приему пищи. Как объяснила врач, специалист, простые углеводы, к ним же относятся и десерты, дают лишь кратковременное насыщение. Они же в дальнейшем стимулируют чувство голода. Поэтому стоит в первую очередь насытиться основным блюдом, а затем включать десерт. Так шанс перебрать с простыми углеводами снижается в несколько раз.

Пейте воду между приемами пищи. Пить большое количество жидкости во время основного приема пищи — не самая полезная привычка, предупредила врач. Таким образом увеличивается вероятность переедания. Наиболее оптимальное время для питьевого режима — именно между приемами пищи, во время так называемого пищевого покоя.

«Прислушивайтесь к вашим ощущениям. Если вы почувствовали, что уже пришло чувство насыщения, закончите прием пищи. Так как спустя некоторое время оно начинает усиливаться, может возникнуть обратное ощущение-перенасыщения и, как результат, плохое самочувствие. В данном случае действительно лучше остановиться», — добавила диетолог.

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