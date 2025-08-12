В Бразилии женщины накачали туриста наркотиками и ограбили его

На популярном пляже Ипанема в Рио-де-Жанейро британский турист потерял сознание после того, как, по версии полиции, стал жертвой распространенной в Бразилии схемы ограбления туристов, известной как «Спокойной ночи, Золушка», пишет The Sun.

Британец, впервые приехавший в страну, вместе с другом познакомился с тремя женщинами на танцах самбы, а затем отправился с ними в бар в районе Лапа. Там ему подали коктейль, после двух глотков которого он ничего не помнил. Позже выяснилось, что с его банковского счёта исчезло £16 тысяч.

На кадрах с места происшествия видно, как потерпевший шатаясь идет по пляжу, а затем падает в песок без сознания. После этого трое подозреваемых — 23-летняя Аманда Коуто Делок, 26-летняя Майара Кетелин Америко да Силва и 27-летняя Райан Кампос де Оливейра — убегают и садятся в такси. Позже всех троих задержали. Кампос де Оливейра ранее отбывала шесть месяцев тюрьмы за аналогичное преступление и до этого была арестована 20 раз.

Начальник полиции Патрисия Алемани подтвердила, что токсикологические тесты для установления использованного препарата еще проводятся. Следователи также изучают записи с камер видеонаблюдения и проверяют возможных сообщников.

Эксперты отмечают, что привлечение к ответственности преступников по этой схеме затруднено: туристы часто уезжают из страны, не успев дать показания в суде, что нередко приводит к оправдательным приговорам.

