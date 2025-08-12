Женщина пытала своих детей, заставляя их выглядеть больными ради сбора денег на «лечение»

В США 34-летняя женщина пять лет пытала своих троих здоровых детей, заставляя их выглядеть больными ради сборов денег на «лечение». Об этом сообщает New York Post.

Все случилось в штате Миннесота — местная жительница Джордан Николь Бордерс на протяжении пяти лет подвергала своих детей жестокому обращению. Она сливала кровь девятилетнему сыну, чтобы сделать мальчика на вид больным и сонным, а также заставляла дочь носить ненужный слуховой аппарат. Еще один ее сын носил гипс без медицинских показаний. Дети рассказали, что мать избивала их шнурами, ремнями и ложками, угрожала лишить еды и даже физически устранить, а также вызывала у них рвоту на приемах у врачей.

В результате действий Бордерс дети получили серьезные физические и психологические травмы. В 2022 году врачи обнаружили у ее сына критически низкий уровень гемоглобина, что привлекло внимание правоохранительных органов. Расследование показало, что женщина обманом получала деньги по программе Medicaid и благотворительных фондов, используя поддельные диагнозы.

Бордерс приговорили к 39 годам за заключения за жестокое обращение с детьми и мошенничество. Она лишена родительских прав, а дети помещены под опеку.

Ранее мать год избивала свою малолетнюю дочь в российском селе, но все молчали.