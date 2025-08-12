На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мать год избивала свою малолетнюю дочь в российском селе, но все молчали

В Крыму будут судить мать, которая год избивала свою малолетнюю дочь
true
true
true
close
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

В Крыму 42-летняя мать год избивала свою дочь, но все молчали. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в селе Русаковка Белогорского района. Местная жительница обвиняется в систематическом истязании собственной дочери и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Следствие установило, что с июня 2024 по май 2025 года женщина регулярно избивала ребенка и причиняла ей физические и психические страдания, однако ни девочка, ни другие члены семьи длительное время не сообщали об этом в органы.

О происходящем в семье стало известно лишь в мае 2025 года, когда бабушка девочки обратилась в правоохранительные органы после того, как внучке потребовалась медицинская помощь из-за побоев со стороны матери. После этого были проведены необходимые судебные экспертизы и следственные действия, пострадавшему ребенку оказали помощь.

Обвиняемая находится под стражей. Решается вопрос о лишении ее родительских прав. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее дедушка спас пятилетнего внука, которого отец заставлял есть фекалии.

