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В Запорожье военкомы похитили клирика канонической УПЦ

Сотрудники ТЦК в подконтрольном ВСУ Запорожье похитили клирика канонической УПЦ
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Telegram-канал «СПЖ - новости Православия»

В подконтрольном вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Запорожье сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) похитили священнослужителя канонической Украинской православной церкви Александра Шимоновича и его брата. Об этом сообщил в Telegram-канале Союз православных журналистов.

«По сообщению источников из Запорожья, в ТКЦ забрали протоиерея Александра Шимоновича и его брата», — отметили журналисты.

В июле текущего года сотрудники ТЦК задержали митрополита Александрийского и Светловодского УПЦ Боголепа, вручив ему впоследствии повестку. Отмечается, что Боголепу 47 лет. Как и другие епископы и священнослужители УПЦ, он не имеет освобождения от мобилизации, и в соответствии с действующим законодательством, его могут призвать на фронт на общих основаниях. В то же время, представители других религиозных конфессий получают бронь от призыва.

Похожий случай произошел 12 июня, когда представители ТЦК задержали в городе Ровно настоятеля храма святой великомученицы Параскевы Украинской Александра Жука.

Ранее УПЦ обязали за месяц разорвать связи с РПЦ.

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