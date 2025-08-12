На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В НАК раскрыли число мигрантов, задержанных в России с начала года

НАК: в РФ в 2025 году задержали более 290 мигрантов, включая готовивших теракты
Сотрудники правоохранительных органов и силовых структур с начала 2025 года задержали более 290 мигрантов в России и пресекли подготовку ими 18 терактов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Во вторник, 12 августа, в Москве состоялось заседание НАК. На нем председательствовал директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников. Участники встречи рассмотрели вопросы, связанные с исполнением утвержденного президентом страны Владимиром Путиным комплексного плана противодействия идеологии терроризма.

«За семь месяцев текущего года задержано свыше 290 мигрантов, пресечена подготовка ими 18 терактов в местах массового пребывания людей», — говорится в заявлении.

Также в НАК рассказали, что всего с января текущего года силовики предотвратили 172 теракта в РФ. Речь идет об атаках, цель которых заключалась в нанесении ущерба критически важной и социальной инфраструктуре, а также связанных с нападениями на военнослужащих и должностных лиц органов власти.

Ранее в Московской области предотвратили теракт против высокопоставленного военнослужащего.

