НАК: более 170 терактов предотвратили в России в 2025 году

НАК: в России в этом году предотвратили 172 теракта
Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

Силовики предотвратили в этом году в России 172 теракта. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК), передает РИА Новости.

В сообщении говорится, что эти теракты были направлены на нанесение ущерба критически важной и социальной инфраструктуре. Кроме того, они были связаны с нападениями на военных и должностных лиц органов власти.

В НАК также заявили, что с начала года было предотвращено девять вооруженных нападений на образовательные организации.

По данным комитета, За семь месяцев 2025 года было задержано более 290 мигрантов и пресечена подготовка ими 18 терактов в местах массового пребывания людей.

12 августа ФСБ заявила, что силовики задержали агента украинских специальных служб, планировавшего совершить в Московской области теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны.

Его задержали на трассе М-4, когда он направлялся к месту планируемого совершения преступления. Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Ранее жительницу Запорожской области осудили за подготовку теракта в здании ФСБ РФ.

