«Забыть о русском мире»: в Госдуме заступились за мигрантов из-за платного образования

Законопроект о платном обучении в школах и техникумах для всех иностранцев в России направлен на то, чтобы лишить мигрантов образования и «пополнить криминальный мир». Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился депутат Госдумы Евгений Федоров.

«Эта инициатива направлена на то, чтобы дети мигрантов не учились вообще, соответственно, пополняли криминальный мир. Это же очевидно. Не случайно, насколько я знаю, соответствующее профильное министерство проинформировало авторов, что эта инициатива противоречит российской Конституции. Либо надо вообще запрещать всем иностранцам быть в России и забыть о продвижении так называемого русского мира, лояльности к России. Эти все программы, которые действовали еще в Советском Союзе и даже в Российской империи, где российские учебные заведения учили иностранцев для того, чтобы на них опираться в дальнейшей геополитической своей деятельности. Скажу так, странная инициатива», — сказал он.

12 августа стало известно, что депутаты Госдумы внесут на рассмотрение межфракционный законопроект, согласно которому предлагается ввести платное обучение для иностранцев в школах и техникумах РФ. Один из авторов проекта, депутат Сергей Миронов уточнил, что сейчас около 182 тысяч несовершеннолетних иностранцев обучается в школах России, что, как он считает, порождает острый дефицит мест для учеников, резко увеличивает нагрузку на преподавателей и школьников, а также на бюджетную систему.

Еще один автор инициативы, депутат Ярослав Нилов, уточнял, что собранные таким образом средства будут направлены на «увеличение доходов учителей и оснащение учебных учреждений».

Ранее в СПЧ оценили перспективы запрета на бесплатную учебу в школе детям мигрантов.