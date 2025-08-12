На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуму внесут проект о платном обучении иностранцев в школах и техникумах

Депутаты ГД внесут проект о платном обучении иностранцев в школах и техникумах
Илья Питалев/РИА Новости

Депутаты Госдумы внесут на рассмотрение межфракционный законопроект, согласно которому предлагается ввести платное обучение для иностранцев в школах и техникумах РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Один из авторов проекта лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов уточнил, что сейчас порядка 182 тысяч несовершеннолетних иностранцев обучается в школах России. По его словам, это порождает острый дефицит мест для учеников, резко увеличивает нагрузку на преподавателей и школьников, а также на бюджетную систему.

При этом слабое знание детьми мигрантов русского языка существенно затрудняет образовательный процесс и воспитательную работу.

До этого председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ при президенте Кирилл Кабанов заявил, что в России не одобрят законопроект о введении платного школьного образования для детей мигрантов, так как он противоречит основному документу страны – Конституции РФ.

Он напомнил, что школьное образование в России является не только полностью бесплатным, но и обязательным для всех.

Ранее стало известно, что в Минобрнауки планируют сформировать единые принципы платы за обучение в вузах.

