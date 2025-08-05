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В СПЧ оценили перспективы запрета на бесплатную учебу в школе детям мигрантов

Член СПЧ Кабанов: закон о платной школе для мигрантов противоречит Конституции РФ
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Илья Питалев/РИА Новости

В России не одобрят законопроект о введении платного школьного образования для детей мигрантов, так как он противоречит основному документу страны – Конституции РФ. Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявил председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ при президенте Кирилл Кабанов.

По словам Кабанова, похожее предложение уже обсуждалось в СПЧ несколько лет назад, однако его отклонили, так как школьное образование в России является не только полностью бесплатным, но и обязательным для всех, пояснил эксперт.

«Эта инициатива заранее обречена на провал. И именно с позиции того, что это противоречит Конституции России. У нас по Конституции все равны, --― подчеркнул Кабанов. --― Соответственно, не может быть каких-то нарушений прав людей по национальному, религиозному признаку».

В то же время законодатели уделяют внимание этому вопросу, понимая необходимость ограничивать число детей мигрантов в школах, чтобы не страдало качество образования, добавил Кабанов. По его словам, в том числе с этой целью в стране утвердили обязательный экзамен для иностранных детей при зачислении в школу.

Напомним, депутаты Госдумы готовят к внесению в палату парламента обновленный межфракционный законопроект о запрете бесплатного обучения в школе с 1-го по 11-й классы для детей мигрантов. Как уточнил председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, согласно документу дети иностранцев будут учиться платно вне зависимости от возраста и класса, а количество попыток сдачи тестирования на знание русского языка для них будет ограничено тремя. Депутат пояснил, что именно такие корректировки были внесены в указанный законопроект, который в прошлом уже отклоняли.

До этого Нилов объяснил свое предложение тем, что, по его мнению, мигрантам не следует везти в Россию своих детей, особенно если у них нет средств платить за их обучение. Он заявил, что в первую очередь власти должны заботиться о благополучии российских детей, действуя в их интересах, а присутствие не знающих русский язык иностранных детей в классах снижает общий уровень образования для остальных учащихся.

Ранее в Госдуме предложили сократить места в вузах для иностранцев в пользу россиян.

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