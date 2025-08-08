На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дедушка спас пятилетнего внука, которого отец заставлял есть фекалии

В США дедушка спас пятилетнего внука, которого отец заставлял есть фекалии
true
true
true
close
Shutterstock

В США перед судом предстанет супружеская пара за жестокое обращение с пятилетним сыном: родители избивали мальчика, не давали ему спать, а также заставляли есть его собственные фекалии. Об этом сообщает The New York Post.

Речь идет о 35-летней Колин Кэссиди и 29-летнем Чарльзе Смитли из Пенсильвании. Супругов арестовали в их доме в городе Монессен 4 августа. По информации издания, правоохранители начали расследование в отношении отца мальчика и его мачехи после того, как дедушка забрал ребенка к себе и обнаружил на его теле следы избиений. Мужчина отвез внука в больницу, где медики подтвердили его опасения, а также установили, что ребенок голодал.

Следователи, которые общались с потерпевшим, выяснили, что отец и мачеха регулярно подвергали мальчика истязаниям. Так, периодически они привязывали его к стулу в подвале и оставляли его там спать на всю ночь. Ребенок признался, что родители заставляли его есть собственные экскременты. Показания дошкольника подтвердил 11-летний сын Кэссиди, который также проживал в семье.

В полиции отметили, что обоих детей изъяли у родителей-извергов. В отношении них продолжается расследование, судебное слушание назначено на 22 августа.

Ранее в Бразилии задержали мужчину, который заставлял есть фекалии падчерицу, ему предъявили обвинение в пытках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами