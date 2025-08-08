Дедушка спас пятилетнего внука, которого отец заставлял есть фекалии

В США перед судом предстанет супружеская пара за жестокое обращение с пятилетним сыном: родители избивали мальчика, не давали ему спать, а также заставляли есть его собственные фекалии. Об этом сообщает The New York Post.

Речь идет о 35-летней Колин Кэссиди и 29-летнем Чарльзе Смитли из Пенсильвании. Супругов арестовали в их доме в городе Монессен 4 августа. По информации издания, правоохранители начали расследование в отношении отца мальчика и его мачехи после того, как дедушка забрал ребенка к себе и обнаружил на его теле следы избиений. Мужчина отвез внука в больницу, где медики подтвердили его опасения, а также установили, что ребенок голодал.

Следователи, которые общались с потерпевшим, выяснили, что отец и мачеха регулярно подвергали мальчика истязаниям. Так, периодически они привязывали его к стулу в подвале и оставляли его там спать на всю ночь. Ребенок признался, что родители заставляли его есть собственные экскременты. Показания дошкольника подтвердил 11-летний сын Кэссиди, который также проживал в семье.

В полиции отметили, что обоих детей изъяли у родителей-извергов. В отношении них продолжается расследование, судебное слушание назначено на 22 августа.

Ранее в Бразилии задержали мужчину, который заставлял есть фекалии падчерицу, ему предъявили обвинение в пытках.