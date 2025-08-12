На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России раскрыта многомиллиардная сумма хищений из пенсионных фондов

Сумма хищений по делу Новицкого превысила 9 млрд рублей
true
true
true
close
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Общая сумма хищений по делу бизнесмена Евгения Новицкого составляет более 9 млрд рублей. Бизнесмену вменяется в вину мошенничество в особо крупном размере, пишет ТАСС.

По информации следствия, в период с 2018 по 2019 год экс-бизнесмен вместе с деловыми партнерами похитил деньги у шести негосударственных пенсионных фондов. Уточняется, что фигуранты разработали план, чтобы под видом покупки ценных бумаг по завышенной стоимости на бирже, похитить денежные средства НПФ «Урал ФД», а также находящиеся у него резервы и пенсионные накопления. В результате ущерб от подобных махинаций превысил 9 млрд рублей, а долги перед кредиторами достигли почти 12 млрд, и фонд обанкротился.

Как пишет агентство, суд отправил бизнесмена под домашний арест. Под ограничения также попали предприниматели из Подмосковья Олег Мезенцев и Ольга Илларионова.

21 июня правоохранители задержали Новицкого по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. На следующий день его отправили под домашний арест на два месяца.

Ранее по делу Новицкого задержали основателя «Русских фондов» Сергея Васильева.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами