В России раскрыта многомиллиардная сумма хищений из пенсионных фондов

Общая сумма хищений по делу бизнесмена Евгения Новицкого составляет более 9 млрд рублей. Бизнесмену вменяется в вину мошенничество в особо крупном размере, пишет ТАСС.

По информации следствия, в период с 2018 по 2019 год экс-бизнесмен вместе с деловыми партнерами похитил деньги у шести негосударственных пенсионных фондов. Уточняется, что фигуранты разработали план, чтобы под видом покупки ценных бумаг по завышенной стоимости на бирже, похитить денежные средства НПФ «Урал ФД», а также находящиеся у него резервы и пенсионные накопления. В результате ущерб от подобных махинаций превысил 9 млрд рублей, а долги перед кредиторами достигли почти 12 млрд, и фонд обанкротился.

Как пишет агентство, суд отправил бизнесмена под домашний арест. Под ограничения также попали предприниматели из Подмосковья Олег Мезенцев и Ольга Илларионова.

21 июня правоохранители задержали Новицкого по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. На следующий день его отправили под домашний арест на два месяца.

Ранее по делу Новицкого задержали основателя «Русских фондов» Сергея Васильева.