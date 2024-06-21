Стала известна причина задержания экс-главы АФК «Система»

Бывшего президента холдинга АФК «Система» и замгендиректора «Фосагро» Евгения Новицкого задержали по делу экономического характера. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Собеседник ТАСС рассказал, что Новицкий был задержан вечером 20 июня в своем доме. Перед этим оперативники осмотрели его территорию. Известно, что задержание связано с расследованием уголовного дела экономического характера. Процессуальный статус предпринимателя в правоохранительных органах не уточнили.

Новицкий занимал должность президента АФК «Система» с 1995 по 2005 год, до 2013-го был членом совета директоров компании. С 2013 года он является одним из руководителей входящего в холдинг радиоэлектронного концерна «РТИ Системы».

18 июня стало известно о задержании экс-владельца лизинговых фирм «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексея Тайчера, в материалах дела которого фигурировала фамилия Новицкого.

Ранее СК задержал двух сотрудников Росалкогольтабакконтроля.