В Москве избрали меру пресечения бизнесмену Новицкому по делу о мошенничестве

Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения бывшему президенту холдинга АФК «Система» Евгению Новицкому, которого обвиняют в совершении шести преступлений. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции российской столицы.

В заявлении отмечается, что бизнесмена подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Новицкий вместе с подельниками разработали преступный план ради хищения денежных средств акционерного общества «НПФ «Урал ФД».

«Под видом приобретения ликвидных ценных бумаг на биржевых торгах, [они] намеревались похитить денежные средства АО «НПФ «Урал ФД», пенсионных резервов и пенсионных накоплений участников АО «НПФ «Урал ФД», — говорится в публикации.

Речь идет о деньгах, перечисленных в качестве оплаты за ценные бумаги. При этом покупка этих ценных бумаг производилась не на рыночных условиях.

В результате суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал предпринимателю меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 20 августа. Также на это время Новицкому запрещены некоторые действия.

Бывшего президента холдинга АФК «Система» задержали 20 июня в его доме. Впоследствии агентство ТАСС сообщило, что бизнесмена подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее трое генералов петербургской полиции попали под суд за взятки банкетами и машинами.