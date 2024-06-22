Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве избрали меру пресечения бизнесмену Новицкому по делу о мошенничестве

Суд отправил обвиняемого в мошенничестве бизнесмена Новицкого под домашний арест

Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения бывшему президенту холдинга АФК «Система» Евгению Новицкому, которого обвиняют в совершении шести преступлений. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции российской столицы.

В заявлении отмечается, что бизнесмена подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Новицкий вместе с подельниками разработали преступный план ради хищения денежных средств акционерного общества «НПФ «Урал ФД».

«Под видом приобретения ликвидных ценных бумаг на биржевых торгах, [они] намеревались похитить денежные средства АО «НПФ «Урал ФД», пенсионных резервов и пенсионных накоплений участников АО «НПФ «Урал ФД», — говорится в публикации.

Речь идет о деньгах, перечисленных в качестве оплаты за ценные бумаги. При этом покупка этих ценных бумаг производилась не на рыночных условиях.

В результате суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал предпринимателю меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 20 августа. Также на это время Новицкому запрещены некоторые действия.

Бывшего президента холдинга АФК «Система» задержали 20 июня в его доме. Впоследствии агентство ТАСС сообщило, что бизнесмена подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее трое генералов петербургской полиции попали под суд за взятки банкетами и машинами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами