Россиянам объяснили, как нужно питаться в течение рабочего дня

В течение рабочего дня важно нормально питаться, так как постоянные перекусы фастфудом и сладостями не только портят здоровье, но и подрывают продуктивность работников. Организовать полезное и сбалансированное питание при желании можно даже при плотном рабочем графике, рассказала RT руководитель Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества Марьям Давлекамова.

В рацион важно включить функциональные продукты, которые позволят дольше оставаться сытым и насыщать организм необходимыми ему элементами. Важно, чтобы в такой пище было много белков, клетчатки, витаминов и минералов, так как в этом случае сотрудник сможет поддерживать уровень энергии, исключить скачки сахара – это особенно важно для тех, кто трудится по ненормированному графику.

«Можно начать с добавления в рацион 1-2 функциональных продуктов. Например, включить в обеденный рацион функциональный хлеб, который даст чувство насыщения за счет пищевых волокон, а также держать под рукой полезные альтернативы печеньям и бутербродам», — пояснила Давлекамова.

В качестве примера функциональной пищи она привела протеино-злаковые хлебцы, которыми можно заменить сладкие батончики. По мнению специалиста, важно избегать сахара, консервантов и трансжиров, так как такой подход позволит сохранять продуктивность в течение рабочего дня и предотвратить заболевания ЖКТ.

До этого британский хирург Каран Рангараджан предупредил, что незаметная привычка постоянно перекусывать в течение дня может стать причиной боли и дискомфорта в животе. Переваривание постоянно поступающей пищи может замедлять пищеварение и приводить к скоплению непереваренных остатков. Это, в свою очередь, способно запускать бактериальную ферментацию, что может спровоцировать вздутие и боль.

Ранее ученые выяснили, что привычка «кусочничать» может замедлить рост детей.