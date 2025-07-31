Названа скрытая ошибка в питании, грозящая болью в животе

Незаметная привычка постоянно перекусывать в течение дня может стать причиной боли и дискомфорта в животе. Об этом заявил британский хирург Каран Рангараджан. Слова эксперта приводит издание Daily Mirror.

Врач объяснил, что в пищеварительной системе человека работает так называемый мигрирующий моторный комплекс (ММК). Так называют циклическую, стереотипно повторяющуюся сократительную активность желудка и тонкой кишки в межпищеварительный период.

По словам эксперта, ММК действует как «внутренний уборщик», который активируется в периоды между приемами пищи. Его задача — устранять остатки еды и бактерии, предотвращая их накопление и рост патогенной микрофлоры. Этот механизм помогает избежать вздутия и воспалительных процессов.

Однако постоянные перекусы не дают системе полноценно функционировать. Переваривание постоянно поступающей пищи может замедлять пищеварение и приводить к скоплению непереваренных остатков. Это, в свою очередь, способно запустить бактериальную ферментацию.

В ходе бактериальной ферментации кишечные микроорганизмы преобразуют органические вещества (сахара, белки, жиры) в другие соединения под действием своих ферментов.

«Именно активная работа бактерий может спровоцировать вздутие и боль», — уточнил хирург.

Рангараджан отметил, что отказ от перекусов может значительно улучшить самочувствие и снизить уровень дискомфорта в животе. Тем не менее он подчеркнул, что подобная рекомендация подходит не всем: причины боли в животе могут быть разными, поэтому в случае сомнений лучше обратиться к врачу.

Ранее были названы продукты, которые нельзя есть перед сном.