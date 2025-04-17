Привычка «кусочничать» может замедлить рост детей, выяснили ученые

Ученые из Кардиффского университета установили, что частые перекусы вместо трехразового питания негативно сказываются на росте молодых мышей. Аналогичные эффекты могут возникать и у людей. Результаты исследования опубликованы в Journal of Clinical Investigation (JСI).

В ходе экспериментов на мышах и крысах ученые проанализировали, как разные типы питания влияют на уровни двух ключевых гормонов — грелина и гормона роста. Грелин вырабатывается в пустом желудке и вызывает чувство голода, одновременно стимулируя выработку гормона роста. Последний стимулирует рост костей и развитие внутренних органов у детей, а также регулирует состояние тканей и обмена веществ у взрослых.

Ученые сосредоточились на сравнении двух типов кормления: частого, небольшими порциями и классического трехразового.

Результаты показали, что у грызунов, получавших питание в определенные часы, ширина зоны роста большеберцовой кости — одного из главных маркеров роста — была значительно больше, чем у тех, кто питался часто и понемногу. Уровень гормона роста у них был в три раза выше, причем в течение дня наблюдались дополнительные его выбросы.

Эффект оказался напрямую связан с действием грелина: у генетически модифицированных мышей без рецепторов к этому гормону рост не увеличивался при регулярном питании, а у «кусочничающих» мышей не наблюдалось снижения.

Параллельно ученые провели исследование на людях, сравнив непрерывное питание через назогастральный зонд с порционным. Оказалось, что при постоянном поступлении пищи уровень грелина оставался высоким, как будто организм все еще испытывал голод. Это приводило к устойчиво высокому уровню гормона роста, без характерных пиков, которые, как полагают ученые, необходимы для стимуляции роста.

«Наши данные показывают, что ритмичные всплески грелина и гормона роста, возникающие при приемах пищи, могут играть ключевую роль в нормальном скелетном развитии», — отметил доктор Тим Уэллс, один из авторов исследования.

Ранее ученые выяснили, что зачатые в холодные месяцы люди реже полнеют.