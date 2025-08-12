В Совфеде предложили отказаться от обсуждения дресс-кода для учителей

В настоящее время нет необходимости обсуждать введение дресс-кода для школьных учителей. Об этом ТАСС заявил член комитета Совета Федерации по образованию Айрат Гибатдинов.

Он отметил, что в стране уже был принят ряд законов, направленных на укрепление авторитета учителей. Однако до сих пор возникают споры, связанные с требованиями к внешнему виду педагогов.

По словам сенатора, люди, выбравшие профессию педагога, и без того отдают себе отчет о том, какое влияние они оказывают на детей. Поэтому нет никакой необходимости вводить дресс-код для учителей, тем более в виде камзолов или туник.

Гибатдинов подчеркнул, что излишнее давление на педагогов недопустимо. Оно не будет способствовать привлечению в школы молодых специалистов.

