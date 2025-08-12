На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде предложили отказаться от обсуждения дресс-кода для учителей

Сенатор Гибатдинов: вводить дресс-код для учителей нет никакой необходимости
true
true
true
close
Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

В настоящее время нет необходимости обсуждать введение дресс-кода для школьных учителей. Об этом ТАСС заявил член комитета Совета Федерации по образованию Айрат Гибатдинов.

Он отметил, что в стране уже был принят ряд законов, направленных на укрепление авторитета учителей. Однако до сих пор возникают споры, связанные с требованиями к внешнему виду педагогов.

По словам сенатора, люди, выбравшие профессию педагога, и без того отдают себе отчет о том, какое влияние они оказывают на детей. Поэтому нет никакой необходимости вводить дресс-код для учителей, тем более в виде камзолов или туник.

Гибатдинов подчеркнул, что излишнее давление на педагогов недопустимо. Оно не будет способствовать привлечению в школы молодых специалистов.

4 августа член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова предложила ввести временный мораторий на увольнение учителей за публикации в социальных сетях.

Ранее в России предсказали массовое увольнение учителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами