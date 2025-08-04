В Госдуме предложили не увольнять учителей за публикации в соцсетях

Депутат предложила ввести мораторий на увольнение педагогов за посты в соцсетях

Министру просвещения Сергею Кравцову предложили ввести временный мораторий на увольнение учителей за публикации в социальных сетях. Обращение в его адрес направила член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова, передает РИА Новости.

Она предлагает не увольнять педагогов без проведения объективного рассмотрения и независимой экспертизы их постов.

Депутат также просит выработать критерии допустимого вмешательства работодателя в «частную цифровую активность педагогов».

Член комитета Госдумы по просвещению рассказала, что в комитет поступают многочисленные обращения от педагогов, которые обеспокоены участившимися случаями увольнений их коллег за публикации в соцсетях, включая TikTok, «ВКонтакте» и Telegram, которые не содержат противоправного контента.

Скрозникова подчеркнула, что применение санкций в отношении учителей без должной правовой экспертизы порождает правовую неопределенность и способствует формированию атмосферы давления и самоцензуры в педагогической среде.

В январе в Ставрополе психолога уволили из школы из-за откровенных фотографий в соцсети.

Ранее в России предсказали массовое увольнение учителей.