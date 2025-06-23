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«Адская ситуация»: в России предсказали массовое увольнение учителей

Профсоюз учителей: учителя массово уволятся при запрете на дополнительные ставки
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Shutterstock

Сегодня учителя в российских школах работают минимум на 1,3-2 ставки, так как за одну ставку зарплата слишком низкая. Если их обяжут работать строго не более 36 часов в неделю, то это приведет к резкому падению доходов, на фоне чего многие педагоги просто уволятся, предупредила оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Ольга Мирясова.

Так она прокомментировала в беседе с НСН слова главы Минпросвещения Сергея Кравцова, который заявил, что школьный учитель должен работать не больше 36 часов в неделю. Мирясова объяснила, что сегодня работа учителя включает в себя нормируемую и ненормируемую часть. По закону полагается 18 часов на уроки и столько же на внеурочную деятельность, но на самом деле трудятся педагоги на 1,3-2 ставки. По мнению специалиста, учитель должен вести уроки максимум 22 часа, но зарплату при этом получать достойную.

Если же учителей насильно обяжут трудиться не более 36 часов в неделю, то это приведет к массовым увольнениям – нагрузку они набирают из-за мизерной зарплаты, подчеркнула эксперт.

«Если же учителей обяжут работать не больше 36 часов в неделю, сократив зарплату, то многие учителя просто уйдут из школы. У нас есть учителя, которые работают и по 40-45 часов в неделю, но это совершенно адская ситуация, и, конечно, это негативно сказывается на качестве образования», — заключила педагог.

Напомним, Кравцов подчеркивал, что по Трудовому кодексу учителя должны работать по 36 часов, причем часть времени занимает проверка тетрадей, работа со школьниками, подготовка к урокам, индивидуальная работа. По словам министра, средняя нагрузка должна составлять не более 1,4 ставки. Он также подчеркнул, что Министерство просвещения РФ с начала нового учебного года вводит единые стандарты преподавания всех школьных предметов. По его словам, для каждого класса будет четко определено, какие темы изучаются, сколько времени на них отводится и какие программы используют учителя.

Ранее учителя посоветовали депутатам не вмешиваться в образование.

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