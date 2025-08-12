На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Пензенской области введен план «Ковер»

Губернатор Мельниченко: план «Ковер» введен в Пензенской области
true
true
true
close
capibara89/Shutterstok/FOTODOM

Губернатор Пензенской области Александр Мельниченко заявил о введении в регионе плана «Ковер».

Росавиация сообщила об ограничениях в аэропорту Пензы: «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов».

Накануне аналогичные ограничительные меры вводились в воздушных гаванях Нижнего Новгорода, Калуги, Волгограда, Саратова и Самары.

6 августа член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров заявил о необходимости ввести компенсацию при объявлении плана «Ковер» в аэропортах РФ.

В авиации план «Ковер» представляет собой режим полного закрытия воздушного пространства. Это означает, что все летательные аппараты, за некоторыми исключениями, обязаны безотлагательно совершить посадку или покинуть область действия данного режима.

Ранее в Росавиации рассказали, кого подключили к системе согласования полетов БПЛА.

